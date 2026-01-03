Понесший потери в Курской области нацбат преобразовали в штурмовой полк

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Участвовавший во вторжении в Курскую область в 2024-2025 годах и понесший там большие потери нацбат ВСУ "Арей" преобразован в штурмовой полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает расширение штатов так называемых штурмовых войск. Директивой главкома ВСУ из состава 129 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ выведен 253 отдельный штурмовой батальон "Арей", расширен до полка и введен в состав штурмовых войск. Командиром подразделения остался Грищук Александр с позывным "Македонец", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "Арей" комплектовался преимущественно из идейных нацистов, пришедших в ВСУ добровольно, и использовался на самых горячих направлениях СВО.
"Остается открытым вопрос, кем украинское командование будет заполнять вакантные должности, образовавшиеся после расширения штатов. В ходе вторжения в Курскую область батальон понес большие потери, а количество добровольцев в военкоматах Украины уже давно стремится к нулю", - сказал представитель силовых структур.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
