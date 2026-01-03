Понесший потери в Курской области нацбат преобразовали в штурмовой полк

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Участвовавший во вторжении в Курскую область в 2024-2025 годах и понесший там большие потери нацбат ВСУ "Арей" преобразован в штурмовой полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.