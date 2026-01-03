https://ria.ru/20260103/ukraina-2066271228.html
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС - РИА Новости, 03.01.2026
В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС
Украинский вице-премьер Тарас Качка назвал 2027 год теоретической, чрезвычайно рекордной, но возможной датой вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Украинский вице-премьер Тарас Качка назвал 2027 год теоретической, чрезвычайно рекордной, но возможной датой вступления Украины в ЕС.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
"Это очень теоретическая, чрезвычайно рекордная, но возможная", - сказал Качка, отвечая на вопрос может ли 2027 год стать возможной датой вступления Украины в ЕС.
При этом он отметил, что есть стандартный "календарь ожидания", по которому дата вступления в ЕС – 20230 год, но сроки можно сократить.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.