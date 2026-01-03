В Киеве рассказали, когда Украина надеется вступить в ЕС

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Украинский вице-премьер Тарас Качка назвал 2027 год теоретической, чрезвычайно рекордной, но возможной датой вступления Украины в ЕС.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.

"Это очень теоретическая, чрезвычайно рекордная, но возможная", - сказал Качка, отвечая на вопрос может ли 2027 год стать возможной датой вступления Украины в ЕС.

При этом он отметил, что есть стандартный "календарь ожидания", по которому дата вступления в ЕС – 20230 год, но сроки можно сократить.