Замглавы МИД может перейти в офис Зеленского, заявили в Раде

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет переведен на должность замглавы офиса Владимира Зеленского по международным вопросам, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"(Андрей- ред.) Сибига пока действительно остается на посту министра иностранных дел. А вот его заместитель, господин Кислица, сейчас пойдет работать в офис президента на должность заместителя по международным вопросам", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В субботу Зеленский заявил, что предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.
* Внесен в список террористов и экстремистов