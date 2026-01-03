Рейтинг@Mail.ru
21:59 03.01.2026
Замглавы МИД может перейти в офис Зеленского, заявили в Раде
в мире
владимир зеленский
украина
сергей кислица
денис шмыгаль
верховная рада украины
дело миндича
украина
в мире, владимир зеленский, украина, сергей кислица, денис шмыгаль, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Сергей Кислица, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Железняк: замглавы МИД Украины Кислица может перейти работать в офис Зеленского

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет переведен на должность замглавы офиса Владимира Зеленского по международным вопросам, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"(Андрей- ред.) Сибига пока действительно остается на посту министра иностранных дел. А вот его заместитель, господин Кислица, сейчас пойдет работать в офис президента на должность заместителя по международным вопросам", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
Вчера, 03:49
В субботу Зеленский заявил, что предложил министру обороны Украины Денису Шмыгалю возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
Вчера, 00:57
 
