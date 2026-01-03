Замглавы МИД может перейти в офис Зеленского, заявили в Раде

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет переведен на должность замглавы офиса Владимира Зеленского по международным вопросам, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.