Рейтинг@Mail.ru
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 03.01.2026 (обновлено: 22:41 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066269579.html
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского - РИА Новости, 03.01.2026
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского
Генштаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Владимира Зеленского, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:49:00+03:00
2026-01-03T22:41:00+03:00
в мире
василий малюк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066129828.html
https://ria.ru/20260103/shmygal-2066145955.html
https://ria.ru/20260102/budanov-1894807601.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064986793.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий малюк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), служба безопасности украины, министерство обороны украины, коррупция
В мире, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Коррупция
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского

Генштаб ВСУ запретил командирам комментировать кадровые решения Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Генштаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Владимира Зеленского, сообщает "Страна.ua".
«

"Генштаб ВСУ разослал командирам подразделений указание не комментировать кадровые решения высшего руководства", — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*
Вчера, 03:31
Издание прикрепило к сообщению скриншот переписки, где говорится о том, что не стоит оставлять такие комментарии на страницах органов военного управления или официальных ресурсах командующих.
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что главу СБУ Василия Малюка могут сменить. После этого несколько командиров высказались против такого решения. В частности, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в Telegram-канале, что это риск. В свою очередь, командующий группировкой Объединенных сил ВСУ генерал Михаил Драпатый высказал мнение, что Малюк эффективен на нынешней позиции.
Зеленский в пятницу предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю он предложил пост первого вице-премьера.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Шмыгаль оценил объемы западной помощи Украине в 2025 году
Вчера, 09:44
Ранее в тот же день глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Глава офиса Зеленского Буданов*: биография, в чем его обвиняют в России
2 января, 20:47

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции
26 декабря 2025, 20:55
 
В миреВасилий МалюкВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Служба безопасности УкраиныМинистерство обороны УкраиныКоррупция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала