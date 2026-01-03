Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Генштаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Владимира Зеленского, сообщает Генштаб ВСУ запретил командирам подразделений комментировать кадровые решения Владимира Зеленского, сообщает "Страна.ua"

« "Генштаб ВСУ разослал командирам подразделений указание не комментировать кадровые решения высшего руководства", — говорится в публикации.

Издание прикрепило к сообщению скриншот переписки, где говорится о том, что не стоит оставлять такие комментарии на страницах органов военного управления или официальных ресурсах командующих.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что главу СБУ Василия Малюка могут сменить. После этого несколько командиров высказались против такого решения. В частности, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди написал в Telegram-канале, что это риск. В свою очередь, командующий группировкой Объединенных сил ВСУ генерал Михаил Драпатый высказал мнение, что Малюк эффективен на нынешней позиции.

Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Нынешнему главе Минобороны Зеленский в пятницу предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформациивозглавить Министерство обороны. Нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю он предложил пост первого вице-премьера.

Ранее в тот же день глава киевского режима назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО . По утверждению Зеленского, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.

Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич . Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго В начале ноябряначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко , в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

© Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича © Фото : Антикоррупционное бюро Украины Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото

Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.