Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 03.01.2026 (обновлено: 17:23 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066223721.html
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
Украина и Тайвань столкнутся с тяжелыми испытаниями после военной операции США в Венесуэле, написал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:07:00+03:00
2026-01-03T17:23:00+03:00
удары сша по венесуэле
украина
в мире
дональд трамп
сша
венесуэла
николас мадуро
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4484bbd69175e50eeb7f54a4c0277c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066198742.html
украина
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b953e08f86532417a2eb8132654c333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удары сша по венесуэле, украина, в мире, дональд трамп, сша, венесуэла, николас мадуро, джордж гэллоуэй
Удары США по Венесуэле, Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Джордж Гэллоуэй
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу

Политик Гэллоуэй предрек конец Украине и Тайваню после атаки США на Венесуэлу

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина и Тайвань столкнутся с тяжелыми испытаниями после военной операции США в Венесуэле, написал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в соцсети X.
"Это победа Трампа. Это конец Украины и Тайваня", — заявил он.
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что США планировали сделать в Венесуэле
Вчера, 14:41
 
Удары США по ВенесуэлеУкраинаВ миреДональд ТрампСШАВенесуэлаНиколас МадуроДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала