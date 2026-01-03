https://ria.ru/20260103/ukraina-2066223721.html
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
Украина и Тайвань столкнутся с тяжелыми испытаниями после военной операции США в Венесуэле, написал лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:07:00+03:00
2026-01-03T17:07:00+03:00
2026-01-03T17:23:00+03:00
удары сша по венесуэле
украина
в мире
дональд трамп
сша
венесуэла
николас мадуро
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4484bbd69175e50eeb7f54a4c0277c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066198742.html
украина
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b953e08f86532417a2eb8132654c333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары сша по венесуэле, украина, в мире, дональд трамп, сша, венесуэла, николас мадуро, джордж гэллоуэй
Удары США по Венесуэле, Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Джордж Гэллоуэй
На Западе раскрыли, что случится с Украиной после атаки США на Венесуэлу
Политик Гэллоуэй предрек конец Украине и Тайваню после атаки США на Венесуэлу