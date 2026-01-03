МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Дрессированные украинские животные перестали слушать хозяина шапито, вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
"Дрессированные украинские животные, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук. И перестали слушать хозяина шапито. Вряд ли пример с Венесуэлой их отрезвит", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.