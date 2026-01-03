В Одесской области мужчина выпрыгнул из окна военкомата

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Одесской области, пытаясь избежать мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одесской области мужчина получил тяжелые травмы после прыжка из окна военкомата. Инцидент произошел в Овидиополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, 42-летнего мужчину доставили в военкомат и удерживали в помещении. Военнообязанный попытался сбежать, разбив стекло и выпрыгнув из окна. Он госпитализирован.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
