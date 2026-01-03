Рейтинг@Mail.ru
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
06:39 03.01.2026 (обновлено: 06:56 03.01.2026)
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
Владимир Зеленский может попросить Брюссель повлиять на позицию чешского премьера Андрея Бабиша, жестко отказавшего в поддержке Киеву, считает бывший помощник...
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского

Соскин: Зеленский может попросить Брюссель надавить на Бабиша

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может попросить Брюссель повлиять на позицию чешского премьера Андрея Бабиша, жестко отказавшего в поддержке Киеву, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Просто страшное дело. Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу. Хотя, это, конечно, не получится", — сказал он.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бабиш раскритиковал политиков, пугающих европейцев войной
1 января, 20:16
По словам эксперта, угрозы Зеленского не подействуют прежде всего из-за твердости позиции чешского премьера, который отстаивает интересы собственной страны, а не Киева.
"Просто бесполезно. Хотя Зеленского хлебом не корми, а дай показать свою важность, пусть это Праге уже и не нужно. У нее свои интересы, а украинские ей без надобности", — подытожил Соскин.
Вчера Андрей Бабиш в интервью порталу Dehí заявил, что Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, потому что ей самой не хватает средств.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ
19 декабря 2025, 22:55
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Чехии пройдет заседание парламента по конфликту интересов у Бабиша
19 ноября 2025, 00:57
 
