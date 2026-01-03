Рейтинг@Mail.ru
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова* - РИА Новости, 03.01.2026
03:49 03.01.2026 (обновлено: 11:44 03.01.2026)
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
Назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского говорит о скором поражении Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил... РИА Новости, 03.01.2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр меркурис
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Меркурис
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*

Меркурис: назначение Буданова говорит о скором падении Украины

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramВладимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского говорит о скором поражении Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном ее понимании проиграна", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Принять потерю": в США сделали заявление о территориях России
02:41
По мнению эксперта, после полной победы России и заключения мирного соглашения на условиях Москвы украинское руководство может прибегнуть к различного рода террористическим атакам и провокациям, чтобы постараться продолжить военные действия в новом "партизанском" формате.
"Это еще больше опозорит народ Украины", — предупредил он.
При этом, пояснил аналитик, сам Зеленский на фоне масштабных перестановок на ключевых позициях полностью утратил контроль над ситуацией.
"Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет", — заключил Меркурис.
Глава киевского режима в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* предложение принял.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
