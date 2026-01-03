Рейтинг@Mail.ru
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова* - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 03.01.2026 (обновлено: 03:32 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066129828.html
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова* - РИА Новости, 03.01.2026
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*
Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* идет вразрез с... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T03:31:00+03:00
2026-01-03T03:32:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f1a5421d46d53cf4758b20802b475d77.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066127679.html
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066124025.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066096045.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c75c6abf13914dfcc5466d8eaf08805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, министерство обороны украины
В мире, США, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Министерство обороны Украины
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*

IFQ: Трамп будет недоволен Зеленским из-за назначения Буданова*

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* идет вразрез с американским мирным планом и вызовет недовольство президента США Дональда Трампа, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира", — сказал он.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*
02:31
По словам эксперта, переговорный процесс недавно уже был осложнен из-за попытки атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Факты говорят сами за себя, а тезис Зеленского о том, что это якобы выдумка, не выдерживает никакой критики", — подчеркнул Орсини.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
00:57
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде
Вчера, 18:48
 
В миреСШАКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала