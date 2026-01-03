"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* идет вразрез с американским мирным планом и вызовет недовольство президента США Дональда Трампа, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира", — сказал он.
По словам эксперта, переговорный процесс недавно уже был осложнен из-за попытки атаки на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Факты говорят сами за себя, а тезис Зеленского о том, что это якобы выдумка, не выдерживает никакой критики", — подчеркнул Орсини.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
