"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* не принесет никаких гарантий Киеву, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — написал он, комментируя назначение.

По словам парламентария, сейчас многое зависит и от действий самого Буданова*, который может стать частью системы, которая уже идет ко дну.

"Как будет дальше — покажут результаты, <...>. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — подытожил Дмитрук

Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.