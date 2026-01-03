Рейтинг@Mail.ru
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
00:57 03.01.2026
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*
Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* не принесет никаких... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
министерство обороны украины
верховная рада украины
киев
"Это не гарантия": в Раде разнесли Зеленского после решения по Буданову*

Депутат Рады Дмитрук: назначение Буданова не принесет гарантий Киеву

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* не принесет никаких гарантий Киеву, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — написал он, комментируя назначение.
По словам парламентария, сейчас многое зависит и от действий самого Буданова*, который может стать частью системы, которая уже идет ко дну.
"Как будет дальше — покажут результаты, <...>. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — подытожил Дмитрук.
Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение главы киевского режима.
* Внесен в список террористов и экстремистов
