Мамдани отменил все выпущенные после дела о коррупции указы Адамса

НЬЮ-ЙОРК, 3 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, вступив в должность, первым указом отменил все распоряжения своего предшественника Эрика Адамса, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции, следует из данных, опубликованных мэрией.

В четверг Мамдани официально сменил Адамса после своей победы на выборах в ноябре, став первым мусульманином на посту в крупнейшем мегаполисе США

"Все указы, изданные 26 сентября 2024 года или после этой даты и действующие по состоянию на 31 декабря 2025 года, настоящим отменяются", - говорится в первом указе Мамдани.

Первым своим решением Мамдани отменил примерно десяток указов, которые Адамс издал за последние почти полтора года. В их числе были меры, запрещающие муниципальным служащим участвовать в бойкотах против Израиля , а также предоставляющие иммиграционным службам право осуществлять проверки в тюрьмах. Также были отменены распоряжения, запрещавшие конные экипажи и вводящие рабочее понятие антисемитизма.

Помимо этого, Мамдани подписал еще пять распоряжений, среди которых сразу три указа, направленных на улучшение ситуации с жильем в Нью-Йорке и защиту прав арендаторов, а также на устранение бюрократических препятствия при вводе нового жилья для малоимущих.

Шестым и заключительным указом нового мэра стало распоряжение в пятницу о создании управления мэрии, отвечающего за взаимодействие с общественностью.

"Это ключевой элемент управления городом, направленный на восстановление социальной инфраструктуры в рамках всего города. Новое управление будет объединять и перераспределять функции действующих подразделений по связям с общественностью и работе с жителями", - заявил Мамдани во время церемонии подписания.

Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.

Срок полномочий 34-летнего Мамдани продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность. Баллотироваться на пост президента США Мамдани не сможет, потому что родился в Уганде

Мамдани после инаугурации переедет из своей квартиры в Квинсе в особняк Грейси - официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.