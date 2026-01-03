Мамдани отменил все выпущенные после дела о коррупции указы Адамса

НЬЮ-ЙОРК, 3 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, вступив в должность, первым указом отменил все распоряжения своего предшественника Эрика Адамса, изданные после 26 сентября 2024 года, или со дня предъявления ему федеральных обвинений в коррупции, следует из данных, опубликованных мэрией.
Мамдани отпразднует инаугурацию со звездой "Секса в большом городе"
27 декабря 2025, 02:29
"Все указы, изданные 26 сентября 2024 года или после этой даты и действующие по состоянию на 31 декабря 2025 года, настоящим отменяются", - говорится в первом указе Мамдани.
Первым своим решением Мамдани отменил примерно десяток указов, которые Адамс издал за последние почти полтора года. В их числе были меры, запрещающие муниципальным служащим участвовать в бойкотах против Израиля, а также предоставляющие иммиграционным службам право осуществлять проверки в тюрьмах. Также были отменены распоряжения, запрещавшие конные экипажи и вводящие рабочее понятие антисемитизма.
Помимо этого, Мамдани подписал еще пять распоряжений, среди которых сразу три указа, направленных на улучшение ситуации с жильем в Нью-Йорке и защиту прав арендаторов, а также на устранение бюрократических препятствия при вводе нового жилья для малоимущих.
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
8 декабря 2025, 00:06
Шестым и заключительным указом нового мэра стало распоряжение в пятницу о создании управления мэрии, отвечающего за взаимодействие с общественностью.
"Это ключевой элемент управления городом, направленный на восстановление социальной инфраструктуры в рамках всего города. Новое управление будет объединять и перераспределять функции действующих подразделений по связям с общественностью и работе с жителями", - заявил Мамдани во время церемонии подписания.
Мамдани выступает за создание магазинов, где будут доступны недорогие продукты питания, заморозку цен на аренду жилья в некоторых районах города и отмену платы за проезд в автобусах.
Срок полномочий 34-летнего Мамдани продлится четыре года. Затем он сможет еще один раз претендовать на должность. Баллотироваться на пост президента США Мамдани не сможет, потому что родился в Уганде.
Мамдани после инаугурации переедет из своей квартиры в Квинсе в особняк Грейси - официальную резиденцию мэра на берегу Ист-Ривер.
Президент США Дональд Трамп ранее критиковал Мамдани, называя его коммунистом, но после встречи 21 ноября 2025 года в Белом доме проникся идеями доступности и признался, что готов жить в Нью-Йорке при новом мэре. Трампа многое связывает с городом, ему принадлежит несколько объектов недвижимости в городе.
Трамп заявил, что не считает Мамдани джихадистом
22 ноября 2025, 01:11