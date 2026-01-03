Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф присоединился к встрече советников ЕС и НАТО в Киеве - РИА Новости, 03.01.2026
22:42 03.01.2026
Уиткофф присоединился к встрече советников ЕС и НАТО в Киеве
Уиткофф присоединился к встрече советников ЕС и НАТО в Киеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф присоединился по видеосвязи к встрече советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС и НАТО, которая проходила в... РИА Новости, 03.01.2026
Уиткофф присоединился к встрече советников ЕС и НАТО в Киеве

Уиткофф присоединился по видеосвязи к встрече советников ЕС и НАТО

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф присоединился по видеосвязи к встрече советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС и НАТО, которая проходила в Киеве, сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Владимир Зеленский 30 декабря сообщил, что 3 января на Украине пройдет встреча советников по вопросам нацбезопасности стран так называемой "коалиции желающих", а 6 января во Франции пройдет встреча лидеров коалиции.
Трамп заявил, что не в восторге от Путина
Трамп заявил, что не в восторге от Путина
Вчера, 20:54
"Сегодня в Киеве состоялся насыщенный день работы с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран, представителями Европейского Союза и НАТО… К обсуждениям в формате видеосвязи также присоединился спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Это позволило синхронизировать подходы Украины, США и европейских партнеров в режиме реального времени", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
Опрос показал, сколько украинцев согласны на территориальные уступки
2 января, 13:55
 
