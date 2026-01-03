Уиткофф присоединился к встрече советников ЕС и НАТО в Киеве

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф присоединился по видеосвязи к встрече советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС и НАТО, которая проходила в Киеве, сообщил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.