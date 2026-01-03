СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Удары США по военным объектам в районе Каракаса являются частью стратегии по поэтапному усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и одновременно сигналом о том, что у него остается возможность покинуть страну, утверждают обозреватели телеканала Fox News.
По данным телеканала, действия США развиваются по принципу постепенной эскалации.
"Миссия заключается в постепенном наращивании давления, шаг за шагом, продолжая давать Мадуро возможность покинуть страну. Всё началось с ударов по небольшим лодкам, затем был поражён порт, звучали угрозы действий на суше — и теперь мы видим удары по суше с воздуха. США наносят удары по военным базам вокруг Каракаса, по Ла-Карлоте — небольшому военному аэропорту, который используют военные и президент. Это сигнал: если хочешь уехать — время сейчас", — утверждает телеканал.
При этом Fox News отмечает, что Вашингтон одновременно усиливает военное давление и сохраняет пространство для политического выхода из кризиса, позиционируя происходящее как попытку подтолкнуть Мадуро к отъезду, а не немедленной смене власти силовым путем.
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
4 ноября 2025, 22:32