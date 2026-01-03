Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/udary-2066178850.html
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро
Удары США по военным объектам в районе Каракаса являются частью стратегии по поэтапному усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и одновременно РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:41:00+03:00
2026-01-03T12:41:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20251104/ssha-2052852140.html
сша
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
СМИ: США наносят удары по объектам в Каракасе в рамках давления на Мадуро

Fox News: удары по Каракасу стали сигналом для Мадуро покинуть Венесуэлу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Удары США по военным объектам в районе Каракаса являются частью стратегии по поэтапному усилению давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и одновременно сигналом о том, что у него остается возможность покинуть страну, утверждают обозреватели телеканала Fox News.
По данным телеканала, действия США развиваются по принципу постепенной эскалации.
"Миссия заключается в постепенном наращивании давления, шаг за шагом, продолжая давать Мадуро возможность покинуть страну. Всё началось с ударов по небольшим лодкам, затем был поражён порт, звучали угрозы действий на суше — и теперь мы видим удары по суше с воздуха. США наносят удары по военным базам вокруг Каракаса, по Ла-Карлоте — небольшому военному аэропорту, который используют военные и президент. Это сигнал: если хочешь уехать — время сейчас", — утверждает телеканал.
При этом Fox News отмечает, что Вашингтон одновременно усиливает военное давление и сохраняет пространство для политического выхода из кризиса, позиционируя происходящее как попытку подтолкнуть Мадуро к отъезду, а не немедленной смене власти силовым путем.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
4 ноября 2025, 22:32
 
В миреСШАКаракасВенесуэлаНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала