Российское посольство не пострадало при атаке США в Венесуэле

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Посольство России не пострадало в результате атаки со стороны США, по районам, расположенным вблизи дипмиссии , удары не наносились, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.

"В два часа ночи были слышны взрывы, посольство не пострадало, по районам, расположенным неподалеку от посольства, удары не наносились. В Каракасе повреждены несколько объектов", - отметил посол.