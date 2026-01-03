https://ria.ru/20260103/udary-2066156308.html
Российское посольство не пострадало при атаке США в Венесуэле
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Посольство России не пострадало в результате атаки со стороны США, по районам, расположенным вблизи дипмиссии , удары не наносились, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
"В два часа ночи были слышны взрывы, посольство не пострадало, по районам, расположенным неподалеку от посольства, удары не наносились. В Каракасе повреждены несколько объектов", - отметил посол.