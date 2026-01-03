Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство не пострадало при атаке США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
10:56 03.01.2026 (обновлено: 11:10 03.01.2026)
Российское посольство не пострадало при атаке США в Венесуэле
Посольство России не пострадало в результате атаки со стороны США, по районам, расположенным вблизи дипмиссии , удары не наносились, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 03.01.2026
Бронетехника Вооруженных сил Венесуэлы на улицах Каракаса
На улицах Каракаса заметили бронетехнику Вооружённых сил Венесуэлы. Пишут, что это район дворца Мирафлорес — официальной резиденции президента.
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Посольство России не пострадало в результате атаки со стороны США, по районам, расположенным вблизи дипмиссии , удары не наносились, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
© AP Photo / Matias DelacroixАвтомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла
Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Посольство России не пострадало в результате атаки со стороны США, по районам, расположенным вблизи дипмиссии , удары не наносились, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.
"В два часа ночи были слышны взрывы, посольство не пострадало, по районам, расположенным неподалеку от посольства, удары не наносились. В Каракасе повреждены несколько объектов", - отметил посол.
 
