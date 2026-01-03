Рейтинг@Mail.ru
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро
19:49 03.01.2026
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро
Польская оппозиция предрекла премьер-министру Дональду Туску судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, польша, каракас, николас мадуро, дональд туск, мариуш каминьский, право и справедливость
В мире, Венесуэла, Польша, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Туск, Мариуш Каминьский, Право и справедливость, Удары США по Венесуэле
Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро

Польская оппозиция предрекла премьер Туску судьбу президента Венесуэлы Мадуро

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Польская оппозиция предрекла премьер-министру Дональду Туску судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В субботу бывший министр иностранных дел республики времен нахождения у власти партии "Право и справедливость" Мариуш Каминьский опубликовал на платформе Х снимок Мадуро в сопровождении американских военных, которые держат его за обе руки.
«
"Посмотри, Дональд Туск, так заканчивают диктаторы", - написал он.
Данную запись прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Ух ты. А потом они ещё и обижаются на "психоправых", - написал он на платформе Х.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу
В миреВенесуэлаПольшаКаракасНиколас МадуроДональд ТускМариуш КаминьскийПраво и справедливостьУдары США по Венесуэле
 
 
