Польская оппозиция предрекла Туску судьбу Мадуро

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Польская оппозиция предрекла премьер-министру Дональду Туску судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В субботу бывший министр иностранных дел республики времен нахождения у власти партии "Право и справедливость" Мариуш Каминьский опубликовал на платформе Х снимок Мадуро в сопровождении американских военных, которые держат его за обе руки.
«
"Посмотри, Дональд Туск, так заканчивают диктаторы", - написал он.
Данную запись прокомментировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Ух ты. А потом они ещё и обижаются на "психоправых", - написал он на платформе Х.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.