В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
09:45 03.01.2026
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
Яркую вспышку в небе над турецкими провинциями Адана и Малатья зафиксировали автомобильные камеры, предположительно, речь идёт о пролёте метеора, передал... РИА Новости, 03.01.2026
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ

NTV: В Турции над Аданой и Малатьей зафиксировали пролет метеора

© Кадр видео из соцсетейПадение метеора в небе над Турцией
Падение метеора в небе над Турцией - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Падение метеора в небе над Турцией
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Яркую вспышку в небе над турецкими провинциями Адана и Малатья зафиксировали автомобильные камеры, предположительно, речь идёт о пролёте метеора, передал телеканал NTV.
По данным телеканала, вечером накануне небо над Аданой и Малатьей на несколько секунд осветилось. Водители, находившиеся в этот момент на дорогах, сняли на видеорегистраторы светящийся объект, который пролетел по небу и исчез, снизившись к горизонту.
"Кадры были сделаны в разных точках обоих регионов. Официальных разъяснений о природе объекта пока не поступало. При этом, по предварительным оценкам, он мог сгореть при входе в атмосферу", - говорится в сообщении.
Прохожий в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Турции ожидаются "сибирские" морозы
25 декабря 2025, 22:46
 
