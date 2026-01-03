https://ria.ru/20260103/turtsija-2066146392.html
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
Яркую вспышку в небе над турецкими провинциями Адана и Малатья зафиксировали автомобильные камеры, предположительно, речь идёт о пролёте метеора, передал... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:45:00+03:00
2026-01-03T09:45:00+03:00
2026-01-03T09:45:00+03:00
в мире
адана (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066147411_0:129:1334:879_1920x0_80_0_0_272b24368a85717e1ed92400eb3a06c0.jpg
https://ria.ru/20251225/turtsija-2064738041.html
адана (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066147411_0:0:1334:1002_1920x0_80_0_0_17b428a3b8dd1e4a594e3ab6bf24df49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адана (провинция)
В мире, Адана (провинция)
В Турции зафиксировали пролет метеора, сообщают СМИ
NTV: В Турции над Аданой и Малатьей зафиксировали пролет метеора