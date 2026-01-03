Рейтинг@Mail.ru
16:16 03.01.2026 (обновлено: 18:00 03.01.2026)
Туристам предложили выбрать вместо Венесуэлы другие направления
Туристам предложили выбрать вместо Венесуэлы другие направления
Туроператоры России предложили своим клиентам, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Венесуэлу, перенести отдых на альтернативные направления,... РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), удары сша по венесуэле, туризм
Венесуэла, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Удары США по Венесуэле, Туризм
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Туроператоры России предложили своим клиентам, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Венесуэлу, перенести отдых на альтернативные направления, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее авиакомпания Conviasa отменила рейс из Москвы в Венесуэлу 5 января. На этот рейс у туроператоров были выкуплены блоки мест для туристов.
"По предварительной информации, около 200 человек планировали улететь в Венесуэлу с туристическими целями. Туроператоры предлагают перебронироваться на любые альтернативные направления, представленные в их ассортименте, в том числе с изменением дат поездки", - сообщили в АТОР.
В организации отметили, что те граждане, которые приобретали билеты на рейс Conviasa самостоятельно, могут обратиться за возвратом средств.
Самолет в небе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Главный аэропорт Пуэрто-Рико сообщил о приостановке рейсов авиакомпаний США
Вчера, 16:13
 
ВенесуэлаРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Удары США по ВенесуэлеТуризм
 
 
