Туристам предложили выбрать вместо Венесуэлы другие направления

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Туроператоры России предложили своим клиентам, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Венесуэлу, перенести отдых на альтернативные направления, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что те граждане, которые приобретали билеты на рейс Conviasa самостоятельно, могут обратиться за возвратом средств.