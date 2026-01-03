Угроза для миллионов. Какую тайну ЦРУ хранят снега Гималаев

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Секретная станция, водородная бомба и атомная подлодка — за годы холодной войны США разбросали по миру десятки радиоактивных объектов. Некоторые до сих пор представляют опасность, а многие до сих пор засекречены. О чем не любят вспоминать в Вашингтоне — в материале РИА Новости.

Заледеневшая опасность

Взрыв китайской атомной бомбы в 22 килотонны на полигоне Лоб-Нор в Синьцзяне 16 октября 1964-го застал американцев врасплох. США не рассчитывали, что после отказа СССР помогать в разработке Китай сможет в считаные годы стать ядерной державой.

Оценив последствия просчета, Белый дом дал добро на усиление разведки на китайском направлении. ЦРУ с Индийским разведывательным бюро договорились вместе следить за активностью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В октябре 1965-го Лэнгли направил группу альпинистов в Гималаи для установки на вершине горы Нанда-Деви станции ​​дистанционного зондирования с работающим на плутонии-238 радиоизотопным термоэлектрическим генератором.

Во время операции поднялась сильная снежная буря. Возглавлявший отряд цэрэушников индийский офицер посчитал опасным оставаться на склонах. Чтобы не тащить десятки килограммов груза обратно, оборудование решили закрепить в расщелине скалы.

Отряд вернулся весной и ничего не обнаружил: то ли агенты сильно торопились и плохо закрепили станцию, то ли лавина была слишком мощной и просто смела ее с горы. Доложили, что ядерный генератор утерян и похоронен под толстыми слоями снега и льда где-то в низине гор.

Индийские и американские спецслужбы были в панике. По данным СМИ, пропавшую станцию как только не искали: в ход шли детекторы радиации, вертолеты и переламывание льда, но все попытки спуститься на дно ледника оказались тщетными.

© AP Photo Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния © AP Photo Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния

Ядерную батарею все еще не нашли. Как отмечала газета The New York Times, из-за неизбежной коррозии защитной оболочки возможна утечка радиоактивных материалов в верховьях Ганга — жизненно важной артерии для сотен миллионов жителей Индии. Местные до сих пор именно с этим связывают заболевания раком и врожденные недуги.

Мир узнал о случившемся лишь в 1978-м, когда под давлением общественности и прессы индийский премьер Морарджи Десаи подтвердил факт перед парламентом. Вашингтон же хранит молчание до сих пор.

Через три года после событий на Нанда-Деви ЦРУ, чтобы хоть как-то сгладить провал, установило на соседней горе Нанда-Кот аналогичную станцию. Впрочем, и здесь вышло неудачно: в 1968-м ее демонтировали из-за поломки.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh Молитва на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия © AP Photo / Rajesh Kumar Singh Молитва на берегу Ганга в Аллахабаде, Индия

Сломанные стрелы

Потери ядерных объектов для США в XX веке были настолько распространенным явлением (32 признанных случая в период с 1950-го по 1980-е), что для инцидентов придумали специальное условное обозначение: "Сломанная стрела".

В том же 1965-м как раз такой случай произошел в Филиппинском море. Авианосец "Тикондерога" возвращался с боевого дежурства из Вьетнама. Штурмовик A-4 Skyhawk, находившийся на палубе с подвешенной водородной бомбой B43 мощностью одна мегатонна, случайно скатился за борт.

Самолет вместе с пилотом и бомбой ушел на дно, достигнув почти пятикилометровой глубины. Поднять его было невозможно из-за очень высокого давления. Ядерный боеприпас посчитали безвозвратно утерянным. Белый дом признал инцидент только в 1989-м, что едва не вызвало дипломатический скандал с Японией, вблизи берегов которой до сих пор хранится потенциальный источник радиации.

Пожалуй, середина 1960-х в этом плане была наиболее неудачным временем для американцев. Спустя месяц после потери B43 у берегов Испании в Средиземном море во время дозаправки разбился B-52 с четырьмя термоядерными бомбами B28.

Две бомбы упали на землю в районе рыбацкой деревни Паломарес. При ударе сработала обычная неядерная взрывчатка, рассеяв плутоний по большой территории. Третья бомба приземлилась целой. Четвертая утонула в море. Ее искали почти три месяца, пока не обнаружили на километровой глубине — на удивление целой.

Зараженную радиоактивную почву вблизи Паломареса Вашингтон вывозил в Южную Каролину. Всего доставили и захоронили 1700 тонн земли. Пострадавшая территория с остатками загрязненных участков теперь находится под наблюдением.

Тайна ядерного "Скорпиона"

Атомная субмарина "Скорпион" считалась одной из самых эффективных в Военно-морских силах США в разгар холодной войны. Она участвовала в секретных подводных операциях и следила за советскими пусками в северных водах. Командир и офицеры экипажа были у Пентагона на хорошем счету.

Впрочем, сам "Скорпион" со временем морально устарел, его системы часто выходили из строя. В июне 1968-го подлодка не зашла в порт в положенный срок и перестала выходить на связь. Вскоре ее посчитали пропавшей.

© AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон © AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон

Поиски обломков были строго засекречены. ВМС задействовали сеть подводных гидрофонов SOSUS, предназначенных для слежки за советскими подлодками. "Скорпион" нашли только в октябре на глубине более трех тысяч метров в 740 километрах к юго-западу от Азорских островов. Причину аварии до сих пор только предполагают: то ли торпеда сдетонировала, то ли аккумуляторная батарея взорвалась.

Подлодка лежит на дне более полувека, став в экологическом смысле бомбой замедленного действия. Вместе с ней затонули ядерный реактор и две боеголовки с плутонием. Соленая вода и высокое давление медленно разрушают корпус силовой установки и оболочки торпед.

© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана © AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана

В 1985-м знаменитый океанограф Роберт Баллард смог получить деньги от Пентагона на поиск "Титаника" лишь при условии выполнения секретного обследования реактора затонувшего "Скорпиона". Баллард обнаружил печально известный трансатлантический лайнер в оставшееся от военной миссии время.