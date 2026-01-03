Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео атаки американской авиации на Венесуэлу под песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival, популярную во время протестов против войны во Вьетнаме.
Президент выложил видео в своей соцсети Truth Social более чем через 10 минут после того, как у него должна была начаться пресс-конференция в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
На видео видны летящие самолеты, сбрасывающие бомбы, и последующие взрывы и пожары. Также там содержатся записи атаки на столицу Венесуэлы, ранее опубликованные в соцсетях.
Fortunate Son была написана американской рок-группой Creedence Clearwater Revival в 1969 году в знак протеста против американской кампании во Вьетнаме. Она посвящена социальному неравенству в процессе призыва для участия в боевых действиях и критикует богатые слои общества, которые отправляют своих менее обеспеченных соотечественников на войну.
При этом песня получила статус культового гимна общественного возмущения и была использована в большом количестве фильмов и видеоигр.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.