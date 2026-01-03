Рейтинг@Mail.ru
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 03.01.2026 (обновлено: 08:23 04.01.2026)
https://ria.ru/20260103/tramp-2066315774.html
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме - РИА Новости, 04.01.2026
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме
Президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео атаки американской авиации на Венесуэлу под песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival,... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-03T20:02:00+03:00
2026-01-04T08:23:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вьетнам
николас мадуро
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_29e26a0bee3560eb9bc6bb7e2fb45a78.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066312091.html
https://ria.ru/20260104/starlink-2066314548.html
венесуэла
сша
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066188389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32af1378c35e857042c7c6f34ee16f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вьетнам, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вьетнам, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп показал видео атаки на Каракас под песню против войны во Вьетнаме

Трамп опубликовал видео атаки на Венесуэлу под песню Fortunate Son

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео атаки американской авиации на Венесуэлу под песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival, популярную во время протестов против войны во Вьетнаме.
Президент выложил видео в своей соцсети Truth Social более чем через 10 минут после того, как у него должна была начаться пресс-конференция в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
На видео видны летящие самолеты, сбрасывающие бомбы, и последующие взрывы и пожары. Также там содержатся записи атаки на столицу Венесуэлы, ранее опубликованные в соцсетях.
Fortunate Son была написана американской рок-группой Creedence Clearwater Revival в 1969 году в знак протеста против американской кампании во Вьетнаме. Она посвящена социальному неравенству в процессе призыва для участия в боевых действиях и критикует богатые слои общества, которые отправляют своих менее обеспеченных соотечественников на войну.
При этом песня получила статус культового гимна общественного возмущения и была использована в большом количестве фильмов и видеоигр.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт объяснил, как Трамп использует атаку США на Венесуэлу
07:05
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Starlink обеспечит Венесуэлу бесплатным интернетом до 3 февраля
07:59
 
В миреВенесуэлаСШАВьетнамНиколас МадуроДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала