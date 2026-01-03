https://ria.ru/20260103/tramp-2066282859.html
Трамп заявил, что доктрину Монро теперь в честь него называют Донро
Трамп заявил, что доктрину Монро теперь в честь него называют Донро - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что доктрину Монро теперь в честь него называют Донро
Президент США Дональд Трамп заявил, что доктрину Монро теперь называют Донро в честь него, так как его администрация якобы превзошла цели внешнеполитической... РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что доктрину Монро теперь в честь него называют Донро
Трамп заявил о появлении "доктрины Донро", названной в честь него