Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле

Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах"

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что без его победы на выборах Штаты всего за год стали бы Венесуэлой, лидера которой Николаса Мадуро захватили американские военные.

По словам президента США, Венесуэла была отличной страной, которую разрушили. Если бы республиканцы не пришли к власти в Штатах, то страна "через год оказалась бы именно в том положении, что и Венесуэла", добавил Трамп, который занимает пост без малого год.

Трамп заявил, что США год назад "были мертвы, а теперь стали крутейшей страной", для этого потребовалось компетентное лидерство.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.