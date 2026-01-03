Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах" - РИА Новости, 03.01.2026
21:59 03.01.2026
Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах"
Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах" - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что без его победы на выборах Штаты всего за год стали бы Венесуэлой, лидера которой Николаса Мадуро захватили... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
россия
дональд трамп
николас мадуро
джо байден
оон
сша
венесуэла
россия
в мире, сша, венесуэла, россия, дональд трамп, николас мадуро, джо байден, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Джо Байден, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах"

Трамп заявил, что если бы не победил на выборах, США за год стали бы Венесуэлой

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что без его победы на выборах Штаты всего за год стали бы Венесуэлой, лидера которой Николаса Мадуро захватили американские военные.
"Помните, как я говорил, что США станут Венесуэлой "на стероидах". Это бы произошло в случае нашего поражения на выборах-2024. Что сделал Джо Байден и его администрация, не должно быть забыто", - сказал Трамп журналистам во Флориде.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
По словам президента США, Венесуэла была отличной страной, которую разрушили. Если бы республиканцы не пришли к власти в Штатах, то страна "через год оказалась бы именно в том положении, что и Венесуэла", добавил Трамп, который занимает пост без малого год.
Трамп заявил, что США год назад "были мертвы, а теперь стали крутейшей страной", для этого потребовалось компетентное лидерство.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампНиколас МадуроДжо БайденООНУдары США по Венесуэле
 
 
