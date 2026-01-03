Трамп заявил, что без его победы США стали бы Венесуэлой "на стероидах"

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что без его победы на выборах Штаты всего за год стали бы Венесуэлой, лидера которой Николаса Мадуро захватили американские военные.
"Помните, как я говорил, что США станут Венесуэлой "на стероидах". Это бы произошло в случае нашего поражения на выборах-2024. Что сделал Джо Байден и его администрация, не должно быть забыто", - сказал Трамп журналистам во Флориде.
По словам президента США, Венесуэла была отличной страной, которую разрушили. Если бы республиканцы не пришли к власти в Штатах, то страна "через год оказалась бы именно в том положении, что и Венесуэла", добавил Трамп, который занимает пост без малого год.
Трамп заявил, что США год назад "были мертвы, а теперь стали крутейшей страной", для этого потребовалось компетентное лидерство.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Трамп позже опубликовал фото Мадуро в спортивном костюме, больших наушниках и маске на глазах, заявив, что тот находится на борту корабля ВМС США.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
