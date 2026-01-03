https://ria.ru/20260103/tramp-2066269880.html
Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп
Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе после американской атаки на Каракас. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп подтвердил, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе