Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
21:51 03.01.2026
Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп
Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе после американской атаки на Каракас.
Эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе, заявил Трамп

Трамп подтвердил, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе после американской атаки на Каракас.
«
"Очень важно, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе в полном объеме", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
