Рейтинг@Mail.ru
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 03.01.2026 (обновлено: 22:52 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/tramp-2066268960.html
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп утверждает, что США не будут размещать войска в Венесуэле в случае сотрудничества вице-президента Делси Родригес со Штатами. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:42:00+03:00
2026-01-03T22:52:00+03:00
венесуэла
сша
в мире
дональд трамп
николас мадуро
делси родригес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260103/rodriges-2066273585.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
2026-01-03T21:42
true
PT0M32S
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе
Солдаты обеспечивают безопасность территории вокруг дворца Мирафлорес в Каракасе
2026-01-03T21:42
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, сша, в мире, дональд трамп, николас мадуро, делси родригес, удары сша по венесуэле
Венесуэла, США, В мире, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Делси Родригес, Удары США по Венесуэле
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы

Трамп: США не разместят войска в Венесуэле, если Родригес будет слушаться

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США не будут размещать войска в Венесуэле в случае сотрудничества вице-президента Делси Родригес со Штатами.
"Если вице-президент сделает то, чего мы хотим, нам не придется этого делать", — сказал он в комментарии газете New York Post.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла не будет ничьей колонией, заявила вице-президент Родригес
Вчера, 22:20
Ранее в субботу хозяин Белого дома заявил, что Родригес якобы готова к сотрудничеству.
При этом он отметил, что его администрация говорила с Родригес "несколько раз". Ранее он рассказывал только об одном ее "долгом разговоре" с госсекретарем США Марко Рубио.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
ВенесуэлаСШАВ миреДональд ТрампНиколас МадуроДелси РодригесУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала