Трамп отдал приказ об операции в Венесуэле ранним утром, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о проведении операции в Венесуэле поздно вечером в пятницу по местному времени (ранним утром в субботу по мск), заявил в субботу председатель объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Дэн Кейн.
"Вчера вечером в 22:46 по восточному времени (06.46 субботы мск) президент отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов приступить к выполнению этой миссии", - сообщил он журналистам.
Он добавил, что американские военные уже в 1.01 ночи по восточному времени (09.01 мск) были на месте, где находился президент Венесуэлы Николас Мадуро, а спустя два с половиной часа эвакуировались и вернулись на свои плавучие базы.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.