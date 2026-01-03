Трамп заявил, что США намерены поставлять нефть из Венесуэлы другим странам

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены поставлять нефть из Венесуэлы другим странам и наращивать объёмы таких продаж.
«
"Что касается стран, которым нужна нефть, - мы в нефтяном бизнесе и будем продавать её им, причём в гораздо больших объёмах. Они (Венесуэла) сами не могли производить достаточно, поэтому мы будем поставлять крупные партии, и к этому присоединятся новые покупатели", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.