Трамп одобрил операцию в Венесуэле до Рождества, сообщили СМИ
NBC: Трамп одобрил военные операции в Венесуэле до Рождества
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение военных операций в Венесуэле еще до наступления Рождества в США, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с планами.
"Трамп одобрил военные и правоохранительные операции США в Венесуэле более недели назад… Одобрение плана было дано до Рождества", - указывает телеканал.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.