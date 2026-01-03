Рейтинг@Mail.ru
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп
21:14 03.01.2026 (обновлено: 21:23 03.01.2026)
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп
Место содержания в Нью-Йорке похищенного США венесуэльского президента Николаса Мадуро будет зависеть от решения полномочных властей, заявил в субботу... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп

Трамп: место содержания Мадуро в Нью-Йорке будет зависеть от решения властей

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Место содержания в Нью-Йорке похищенного США венесуэльского президента Николаса Мадуро будет зависеть от решения полномочных властей, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.
"Это будет зависеть от должностных лиц, которые занимаются подобными вопросами", - заявил он на пресс-конференции.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Ранее Трамп заявил, что Мадуро в настоящее время находится на борту корабля, направляющегося в Нью-Йорк. Он предстанет перед судом, либо в Майами, либо в Нью-Йорке, решение о конкретном месте будет принято позже, уточнил американский лидер.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом.
МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
 
