Место содержания Мадуро будет зависеть от решения властей, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Место содержания в Нью-Йорке похищенного США венесуэльского президента Николаса Мадуро будет зависеть от решения полномочных властей, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.
«
"Это будет зависеть от должностных лиц, которые занимаются подобными вопросами", - заявил он на пресс-конференции.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом.
МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.