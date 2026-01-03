https://ria.ru/20260103/tramp-2066265662.html
Трамп заявил, что Мадуро пытался спрятаться в защищенном помещении
Трамп заявил, что Мадуро пытался спрятаться в защищенном помещении - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что Мадуро пытался спрятаться в защищенном помещении
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро пытался укрыться в защищенном помещении во время операции американцев по его задержанию. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:10:00+03:00
2026-01-03T21:10:00+03:00
2026-01-03T21:10:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066264576_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_459d719cbec9fff026d71861e048fa43.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066264576_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2f7f24dad1b1f656d32a687dd223ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что Мадуро пытался спрятаться в защищенном помещении
Трамп: Мадуро пытался скрыться в защищенном помещении во время операции