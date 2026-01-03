https://ria.ru/20260103/tramp-2066264338.html
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Президент США Дональд Трамп заявил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой легкой задачей