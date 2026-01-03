Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 03.01.2026
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей
Президент США Дональд Трамп заявил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп назвал завершение конфликта на Украине не самой легкой задачей

Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине стало не самой легкой задачей

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что задача завершения конфликта на Украине не стала самой легкой для него, вопреки ожиданиям.
«
"Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
 
