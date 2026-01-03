Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал разгромить картели - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/tramp-2066263827.html
Трамп пообещал разгромить картели
Трамп пообещал разгромить картели - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп пообещал разгромить картели
Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро пообещал обеспечить защиту американских граждан от всех угроз, как... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:55:00+03:00
2026-01-03T20:55:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066261328_0:75:3124:1832_1920x0_80_0_0_72b805806e822af404e936730b08bd1d.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
https://ria.ru/20260103/maduro-2066238330.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066261328_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_72fed6c0a05519d9c07eecb430920826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, ООН, Удары США по Венесуэле
Трамп пообещал разгромить картели

Трамп пообещал защитить граждан США от всех угроз, в том числе от наркокартелей

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро пообещал обеспечить защиту американских граждан от всех угроз, как внутренних, так и внешних, в том числе от наркокартелей.
«
"Мы обеспечим безопасность наших границ. Мы остановим террористов. Мы разгромим картели и защитим наших граждан от всех угроз, как внешних, так и внутренних", - заявил Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго (штат Флорида)
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Против Мадуро были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В США готовят новые обвинения против Мадуро и его супруги, сообщает CNN
Вчера, 18:34
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала