Трамп пообещал разгромить картели

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро пообещал обеспечить защиту американских граждан от всех угроз, как внутренних, так и внешних, в том числе от наркокартелей.

« "Мы обеспечим безопасность наших границ. Мы остановим террористов. Мы разгромим картели и защитим наших граждан от всех угроз, как внешних, так и внутренних", - заявил Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго (штат Флорида)

В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Против Мадуро были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН