Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться - РИА Новости, 03.01.2026
20:51 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/tramp-2066263216.html
Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться
Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро призывал его капитулировать и, по его словам,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:51:00+03:00
2026-01-03T20:51:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться

Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться и тот был близок к этому

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро призывал его капитулировать и, по его словам, венесуэльский лидер едва не согласился.
«
"Я сказал ему, что он должен сдаться. И, честно говоря, он, как мне казалось, был довольно близок к тому, чтобы это сделать — но теперь, думаю, жалеет, что не сделал", — заявил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
