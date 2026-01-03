Трамп заявил, что убеждал Мадуро сдаться

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе недавнего разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро призывал его капитулировать и, по его словам, венесуэльский лидер едва не согласился.