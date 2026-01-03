Рейтинг@Mail.ru
Трамп сравнил Байдена и Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
20:50 03.01.2026
Трамп сравнил Байдена и Мадуро
Трамп сравнил Байдена и Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп сравнил Байдена и Мадуро
Трамп сравнил Байдена и Мадуро

Трамп: бездействие Байдена могло привести США к положению, как у Венесуэлы

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия администрации его предшественника Джо Байдена могли бы привести США к такому же положению как у Венесуэлы.
"То, что администрация Джо Байдена сделала с нашей страной, никогда не должно быть забыто. Но если бы нам пришлось пережить еще один такой год, мы оказались бы точно в том же положении, что и Венесуэла", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы согласилась сотрудничать с США, заявил Трамп
Вчера, 20:32
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп посоветовал президенту Колумбии быть осторожнее
Вчера, 20:37
 
