Трамп сравнил Байдена и Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия администрации его предшественника Джо Байдена могли бы привести США к такому же положению как у Венесуэлы.
"То, что администрация Джо Байдена сделала с нашей страной, никогда не должно быть забыто. Но если бы нам пришлось пережить еще один такой год, мы оказались бы точно в том же положении, что и Венесуэла", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.