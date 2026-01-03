https://ria.ru/20260103/tramp-2066262164.html
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наблюдается прогресс. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп: в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается прогресс