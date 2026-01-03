Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 03.01.2026
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наблюдается прогресс. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
мирный план сша по украине
дональд трамп
сша
украина
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Трамп: в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается прогресс

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине наблюдается прогресс.
"Я думаю, что прогресс есть, но это конфликт, которого никогда не должно было случиться", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
