Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал президента Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:43:00+03:00
2026-01-03T20:43:00+03:00
2026-01-03T21:08:00+03:00
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал президента Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы никогда не говорили о Мадуро", - сказал Трамп в ходе пресс конференции, отвечая на вопрос, обсуждал ли он Мадуро в недавнем телефонном разговоре с российским лидером.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.