Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал президента Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы никогда не говорили о Мадуро", - сказал Трамп в ходе пресс конференции, отвечая на вопрос, обсуждал ли он Мадуро в недавнем телефонном разговоре с российским лидером.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.