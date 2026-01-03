https://ria.ru/20260103/tramp-2066261489.html
США не теряют деньги на украинском конфликте, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, зарабатывают на нем. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
нато
сша
