США не теряют деньги на украинском конфликте, заявил Трамп
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 03.01.2026
США не теряют деньги на украинском конфликте, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, зарабатывают на нем.
2026
США не теряют деньги на украинском конфликте, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, зарабатывают на нем.
"И мы отправляем им (НАТО - ред.) много боеприпасов. Мы отправляем им много всего, ракеты и многое другое, и они платят. Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
