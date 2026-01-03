Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 03.01.2026 (обновлено: 20:56 03.01.2026)
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет прекращения конфликта на Украине. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
дональд трамп
2026
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет прекращения конфликта на Украине.
«
"Я хочу это остановить", - сказал Трамп журналистам в субботу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМирный план США по УкраинеДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
