https://ria.ru/20260103/tramp-2066260729.html
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет прекращения конфликта на Украине. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:40:00+03:00
2026-01-03T20:40:00+03:00
2026-01-03T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f46f6ea9469a4923e053907dcd1b504.jpg
https://ria.ru/20260102/ssha-2065968740.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254921_227:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_7d7a1e96e2ec85ec966befbd86b30b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине