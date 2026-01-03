Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 03.01.2026 (обновлено: 20:54 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/tramp-2066259285.html
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в связи с операцией против Венесуэлы сообщил, что США хотят помочь народу Кубы. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:32:00+03:00
2026-01-03T20:54:00+03:00
в мире
сша
куба
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
оон
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f46f6ea9469a4923e053907dcd1b504.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
куба
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254921_227:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_7d7a1e96e2ec85ec966befbd86b30b90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, оон, николас мадуро
В мире, США, Куба, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, ООН, Николас Мадуро
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы

Трамп в заявлении по Венесуэле сообщил, что США хотят помочь народу Кубы

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении в связи с операцией против Венесуэлы сообщил, что США хотят помочь народу Кубы.
«
"Люди там страдали много-много лет, и я думаю, что мы обязательно поговорим о Кубе, потому что Куба сейчас находится в плачевном состоянии, очень плачевном, и мы хотим помочь людям", - сказал Трамп в ходе пресс конференции.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреСШАКубаВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампООННиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала