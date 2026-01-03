Вице-президент Венесуэлы согласилась сотрудничать с США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что вице-президент венесуэлы Делси Родригес якобы готова сотрудничать с Соединенными Штатами.
"По сути, она готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо, чтобы снова сделать Венесуэлу великой... Она вице-президент, и она, я полагаю, президент. Совсем недавно она была приведена к присяге в качестве президента. У нее был долгий разговор с Марко (Рубио, госсекретарем США - ред.), и она сказала, что они сделают все, что нам нужно", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.