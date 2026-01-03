https://ria.ru/20260103/tramp-2066257382.html
США готовят команду для управления Венесуэлой, заявил Трамп
США готовят команду для управления Венесуэлой, заявил Трамп - РИА Новости, 03.01.2026
США готовят команду для управления Венесуэлой, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:24:00+03:00
2026-01-03T20:24:00+03:00
2026-01-03T20:38:00+03:00
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, ООН
США готовят команду для управления Венесуэлой, заявил Трамп
Трамп: США уже формируют команду, которая временно будет управлять Венесуэлой
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже формирует команду, которая временно возьмет на себя управление Венесуэлой.
"Мы разговариваем с людьми. Мы назначаем различных людей, и мы сообщим вам, кто именно эти люди, которые будут управлять Венесуэлой", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.