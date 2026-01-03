https://ria.ru/20260103/tramp-2066257250.html
Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся
Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся
Президент США Дональд Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство. РИА Новости, 03.01.2026
Полное выступление Трампа по теме операции в Венесуэле
Полное видео выступления Трампа по теме операции в Венесуэле с переводом на русский язык.
Ниже – главные заявления:
США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти.
Похищенный Мадуро и его супруга ощутят на себе всю мощь американского правосудия на территории США.
Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.
США готовы ко второй волне атак против Венесуэлы, но на данном этапе считают, что в этом нет необходимости.
Трамп призвал не забывать о "доктрине Монро" и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии.
Американский президент утверждает, что операция Штатов против Венесуэлы - предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США.
Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство.
Трамп пообещал, что о народе Венесуэлы позаботятся
Трамп: о народе Венесуэлы позаботятся, а страна получит надлежащее руководство