Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
20:23 03.01.2026
Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 03.01.2026
Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы

Трамп: Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Над этим работает Марко (Рубио - ред.), и он только что говорил с ней (вице-президентом Венесуэлы - ред.), и она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать Венесуэлу снова великой", - сказал Трамп в ходе пресс конференции.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что США хотят помочь народу Кубы
