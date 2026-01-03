ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу предостерег политических и военных деятелей Венесуэлы, что постигшая захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро судьба может повториться и с ними.
https://ria.ru/20260103/tramp-2066256307.html
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро
Президент США Дональд Трамп в субботу предостерег политических и военных деятелей Венесуэлы, что постигшая захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:20:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
2026-01-03T20:20:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254961_0:0:2259:1271_1920x0_80_0_0_f8c36ac02feec89ab4c85979f89bda29.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066250831.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066254961_0:0:2007:1505_1920x0_80_0_0_b3090cfd8a77e4cd291af39067ca1ed1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро