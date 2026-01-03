Рейтинг@Mail.ru
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
20:20 03.01.2026
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро
Президент США Дональд Трамп в субботу предостерег политических и военных деятелей Венесуэлы, что постигшая захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Трамп предостерег лидеров Венесуэлы от повторения судьбы Мадуро

Трамп призвал лидеров Венесуэлы осознать, что их может ждать судьба Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу предостерег политических и военных деятелей Венесуэлы, что постигшая захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро судьба может повториться и с ними.
"Все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать, что то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
