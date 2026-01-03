Рейтинг@Mail.ru
20:15 03.01.2026 (обновлено: 22:14 03.01.2026)
Трамп после похищения Мадуро призвал не забывать о доктрине Монро
© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав, а также не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.
"Доктрина Монро, мы как-то забыли о ней, а она очень важна, но теперь мы больше о ней не забываем. В рамках нашей новой стратегии национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле
Вчера, 20:12
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Доктрина Монро является программой внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в его ежегодном обращении к конгрессу США в декабре 1823 года. В нём он призвал европейские державы воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем фраза "доктрина Монро" стала означать политику геополитического доминирования США Западном полушарии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп рассказал, до каких пор США будут управлять Венесуэлой
Вчера, 19:56
 
