Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле
20:12 03.01.2026
Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле
Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что это предупреждение для тех, кто угрожает Штатам. РИА Новости, 03.01.2026
2026
Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что это предупреждение для тех, кто угрожает Штатам.
"Эта крайне успешная операция должна (стать - ред.) предупреждением всем, кто угрожает суверенитету США или жизням американцев", - заявил Трамп журналистам во Флориде.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
