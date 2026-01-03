Трамп пригрозил всем врагам США операцией, как в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что это предупреждение для тех, кто угрожает Штатам.
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что это предупреждение для тех, кто угрожает Штатам. РИА Новости, 03.01.2026
Трамп назвал атаку США против Венесуэлы предупреждение всем, кто угрожает Штатам
Дональд Трамп. Архивное фото