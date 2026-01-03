Трамп заявил о существовании доказательств преступлений Мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по якобы имевшим место преступлениям президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеются обширные доказательства и что они будут представлены в суде.

"Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей мощью американского правосудия... в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.