Трамп заявил о существовании доказательств преступлений Мадуро
Трамп заявил о существовании доказательств преступлений Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп заявил о существовании доказательств преступлений Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что по якобы имевшим место преступлениям президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеются обширные доказательства и что они... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:05:00+03:00
2026-01-03T20:05:00+03:00
2026-01-03T20:05:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
россия
Новости
ru-RU
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, оон, удары сша по венесуэле
Трамп заявил о существовании доказательств преступлений Мадуро
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по якобы имевшим место преступлениям президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеются обширные доказательства и что они будут представлены в суде.
"Мадуро и его жена вскоре столкнутся со всей мощью американского правосудия... в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.