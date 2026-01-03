Рейтинг@Mail.ru
20:01 03.01.2026 (обновлено: 20:06 03.01.2026)
Мадуро больше не сможет представлять угрозу никому, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что захваченный венесуэльский лидер Николас Мадуро больше не сможет представлять угрозу ни Соединенным Штатам, ни кому-либо... РИА Новости, 03.01.2026
сша, венесуэла, в мире, николас мадуро, дональд трамп, удары сша по венесуэле
США, Венесуэла, В мире, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Мадуро больше не сможет представлять угрозу никому, заявил Трамп

Трамп: Мадуро больше не сможет представлять угрозу кому-либо в США или Венесуэле

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что захваченный венесуэльский лидер Николас Мадуро больше не сможет представлять угрозу ни Соединенным Штатам, ни кому-либо в Венесуэле.
«
"Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
СШАВенесуэлаВ миреНиколас МадуроДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
