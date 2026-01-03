Рейтинг@Mail.ru
20:01 03.01.2026 (обновлено: 00:06 04.01.2026)
Солдаты охраняют дворец Мирафлорес в Каракасе
Солдаты обеспечивают безопасность территории вокруг дворца Мирафлорес в Каракасе
Полное выступление Трампа по теме операции в Венесуэле
Полное видео выступления Трампа по теме операции в Венесуэле с переводом на русский язык. Ниже – главные заявления: США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Похищенный Мадуро и его супруга ощутят на себе всю мощь американского правосудия на территории США. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США. США готовы ко второй волне атак против Венесуэлы, но на данном этапе считают, что в этом нет необходимости. Трамп призвал не забывать о "доктрине Монро" и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии. Американский президент утверждает, что операция Штатов против Венесуэлы - предупреждение всем, кто будет угрожать суверенитету США. Подписаться на РИА Новости
США атаковали столицу Венесуэлы
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Американские военные остаются в Венесуэле, заявил Трамп

Трамп заявил, что военные останутся в Венесуэле до перехода власти

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американские военные находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится "надлежащий" переход власти в стране, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет этот надлежащий переход", — сказал он на пресс-конференции.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла не будет ничьей колонией, заявила вице-президент Родригес
Вчера, 22:20
При этом хозяин Белого дома утверждает, что Штаты хотят мира.
Другие заявления
— во время захвата Мадуро все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя, при этом США не понесли потерь ни в технике, ни в личном составе.
— Мадуро предлагали договориться, но он отказался. Его могли убить, если бы он оказал сопротивление.

В Пентагоне заявили, что Мадуро и его жена сдались американским военным.

Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против американцев.
— В суде представят "обширные доказательства", что Мадуро якобы лично курировал деятельность "Картеля солнц", переправлявшего наркотики в США.
— Мадуро и его супруга ощутят на себе "всю мощь американского правосудия".
Венесуэла якобы наращивала наступательные вооружения и применила их против США, а также размещала в регионе их противников.
— Штаты готовы ко второй волне атак против Венесуэлы, но считают, что пока в этом нет необходимости.
— США не будут размещать войска в Венесуэле в случае сотрудничества вице-президента Делси Родригес со Штатами. По словам Трампа, она якобы уже согласилась на это.
— Трамп призвал не забывать о доктрине Монро и не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.

Доктрина провозглашает Американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав.

— Операция против Венесуэлы — предупреждение всем, кто "будет угрожать" суверенитету США. В частности, "быть осторожнее" следует президенту Колумбии, Штаты также хотят помочь народу Кубы.
— Нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке, Штаты намерены восстановить ее. Крупнейшие нефтяные компании будут инвестировать в республику, а США заработают на этом "много денег".
— О народе Венесуэлы "позаботятся", а страна якобы получит надлежащее руководство.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес.
По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.
© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:
— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;
— контрабанда кокаина в Штаты;
— хранение пулеметов и взрывных устройств;
— заговор с целью применения указанного вооружения против США.
По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.
Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.
Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу
Вчера, 22:13
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
