Американские военные остаются в Венесуэле, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американские военные находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится "надлежащий" переход власти в стране, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет этот надлежащий переход", — сказал он на пресс-конференции.

При этом хозяин Белого дома утверждает, что Штаты хотят мира.

Другие заявления

— во время захвата Мадуро все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя, при этом США не понесли потерь ни в технике, ни в личном составе.

— Мадуро предлагали договориться, но он отказался. Его могли убить, если бы он оказал сопротивление.

В Пентагоне заявили, что Мадуро и его жена сдались американским военным.

Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против американцев.

— В суде представят "обширные доказательства", что Мадуро якобы лично курировал деятельность "Картеля солнц", переправлявшего наркотики в США.

— Мадуро и его супруга ощутят на себе "всю мощь американского правосудия".

Венесуэла якобы наращивала наступательные вооружения и применила их против США, а также размещала в регионе их противников.

— Штаты готовы ко второй волне атак против Венесуэлы, но считают, что пока в этом нет необходимости.

— США не будут размещать войска в Венесуэле в случае сотрудничества вице-президента Делси Родригес со Штатами. По словам Трампа, она якобы уже согласилась на это.

— Трамп призвал не забывать о доктрине Монро и не подвергать сомнению лидерство США в Западном полушарии.

Доктрина провозглашает Американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав.

— Операция против Венесуэлы — предупреждение всем, кто "будет угрожать" суверенитету США. В частности, "быть осторожнее" следует президенту Колумбии , Штаты также хотят помочь народу Кубы

— Нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке, Штаты намерены восстановить ее. Крупнейшие нефтяные компании будут инвестировать в республику, а США заработают на этом "много денег".

— О народе Венесуэлы "позаботятся", а страна якобы получит надлежащее руководство.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары, а Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой Силией Флорес

По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, они вскоре предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Президент США позже заявил, что они находятся на корабле, опубликовав фото транспортировки венесуэльского лидера.

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Как выяснило РИА Новости на основании судебных документов, ему может грозить вплоть до четырех пожизненных сроков в совокупности по четырем пунктам обвинения:

— участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью;

— контрабанда кокаина в Штаты;

— хранение пулеметов и взрывных устройств;

— заговор с целью применения указанного вооружения против США.

По сообщениям СМИ, военные, предположительно, не заметили первых американских ударов, так как системы реагирования были отключены, а средства ПВО не открывали ответный огонь.

Среди пораженных объектов — военная база, главный порт и газотранспортная инфраструктура, при этом, по предварительной оценке, атаки не затронули нефтяные сооружения.

Сами венесуэльские власти назвали целью нападения взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов. МИД республики запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирного населения и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность актом вооруженной агрессии. МИД подтвердил солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курса ее руководства на защиту национальных интересов. В ведомстве призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Захват Мадуро там сочли неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства, призвав американское руководство освободить президента и его жену.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние несколько месяцев Вашингтон не раз использовал Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие шаги направлены на "борьбу с транснациональной преступностью". Позднее Трамп заявил, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Мадуро. Генпрокурор, в свою очередь, объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента республики.

В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.