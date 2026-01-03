https://ria.ru/20260103/tramp-2066251400.html
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2026
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани
Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Каракасе с операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и назвал ее одной из самых впечатляющих в РИА Новости, 03.01.2026
