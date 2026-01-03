Рейтинг@Mail.ru
19:58 03.01.2026
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани
Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Каракасе с операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и назвал ее одной из самых впечатляющих в
в мире
сша
каракас
касем сулеймани
дональд трамп
багдад (город)
удары сша по венесуэле
в мире, сша, каракас, касем сулеймани, дональд трамп, багдад (город), удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Касем Сулеймани, Дональд Трамп, Багдад (город), Удары США по Венесуэле
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани

Трамп: операцию в Венесуэле можно сравнить по успеху с убийством Сулеймани

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Каракасе с операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и назвал ее одной из самых впечатляющих в истории США.
"Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в американской истории. И если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как нападение на Сулеймани", - сказал Трамп в ходе пресс конференции.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп сравнил операцию в Венесуэле со Второй мировой войной
