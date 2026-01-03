https://ria.ru/20260103/tramp-2066251282.html
Трамп заявил, что действия Мадуро угрожали безопасности США
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:58:00+03:00
2026-01-03T19:58:00+03:00
2026-01-03T20:16:00+03:00
сша
удары сша по венесуэле
дональд трамп
венесуэла
в мире
николас мадуро
сша
венесуэла
Трамп: действия Мадуро угрожали безопасности США и стабильности всего региона